Doch kein Comeback bei Genesis Energy!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die technische Analyse von Aktien. Aktuell liegt der RSI-Wert für Genesis Energy bei 66,67, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 46, was darauf hinweist, dass die Aktie immer noch als neutral betrachtet wird.

In Bezug auf die charttechnische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 2,35 AUD für die Genesis Energy-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 2,37 AUD, was einem Unterschied von +0,85 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen nahe dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für Genesis Energy zeigt keine starken positiven oder negativen Ausschläge und auch der Meinungsmarkt hat sich weder besonders positiv noch negativ mit der Aktie beschäftigt. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung ausgelöst.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien in Bezug auf Genesis Energy zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was in einem insgesamt "Neutralen" Stimmungsbild resultiert.

Insgesamt ergibt sich also sowohl aus der technischen Analyse als auch aus dem Anleger-Sentiment und dem Buzz eine "Neutral"-Bewertung für die Genesis Energy-Aktie.