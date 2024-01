Doch kein Comeback bei General Electric!

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Die Diskussionen rund um General Electric in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Meinungen geäußert, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt stuft die Redaktion das Unternehmen als "neutral" ein und bewertet die Aktie von General Electric bezüglich der Anlegerstimmung als angemessen neutral.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls ein neutrales Bild der General Electric-Aktie. Der RSI7 liegt bei 40,43 und der RSI25 bei 34,75, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.

Die technische Analyse, insbesondere die trendfolgenden Indikatoren, deutet darauf hin, dass die General Electric-Aktie sowohl auf kurzer als auch auf langer Sicht gut abschneidet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 109,03 USD, während der letzte Schlusskurs bei 127,62 USD liegt, was einer Abweichung von +17,05 Prozent entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 117,71 USD, ebenfalls über dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von +8,42 Prozent. Insgesamt erhält General Electric daher ein "gut"-Rating basierend auf den trendfolgenden Indikatoren.

Die Auswertung von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Diskussionsintensität deutet jedoch darauf hin, dass die General Electric-Aktie weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "schlecht"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild, das die Neutralität der General Electric-Aktie widerspiegelt.