Doch kein Comeback bei Galliford Try!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Galliford Try war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Galliford Try wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte die Aktie eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum unverändert, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Für die Bewertung der Dynamik des Aktienkurses wurde der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 57,89, und der RSI25 bei 49,74, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Galliford Try-Aktie waren 2 Bewertungen "Gut" und 0 "Neutral" oder "Schlecht", was zu einem Durchschnittsrating von "Gut" führt. Es liegen keine neuen Analystenupdates vor, aber basierend auf den Kurszielen könnte die Aktie um 15,47 Prozent steigen, was zu einer Empfehlung "Gut" führt.

Insgesamt erhält Galliford Try von den Analysten ein "Gut"-Rating.