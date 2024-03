Doch kein Comeback bei GSK!

Weitere Suchergebnisse zu "GSK Glaxo Smith Kline Plc.":

Die Analystenbewertung für Gsk zeigt eine gemischte Meinung. In den letzten 12 Monaten ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral" aufgrund von 4 Kaufempfehlungen, 2 Neutralbewertungen und 1 Schlechteinschätzung. Allerdings haben die Analysten, die kürzlich eine Bewertung abgegeben haben, die Aktie im letzten Monat im Durchschnitt als "Gut" eingestuft, mit 3 positiven Bewertungen und 0 Neutral- oder Schlechteinschätzungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 1781,25 GBP, was eine prognostizierte Wertentwicklung der Aktie um 4,09 Prozent bedeutet, da der aktuelle Kurs bei 1711,2 GBP liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf Basis der Analystenuntersuchung.

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Gsk in den sozialen Medien zu verzeichnen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer deutet auf eine positive Stimmung hin, und die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die gestiegene Anzahl von Diskussionen über Gsk in sozialen Medien und die zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger führen insgesamt zu einer positiven Bewertung der Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Gsk von 1711,2 GBP etwa 17,02 Prozent über dem GD200 (1462,28 GBP) liegt, was als positives Signal gewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage anzeigt, liegt bei 1604,72 GBP, was einen positiven Abstand von 6,64 Prozent zum aktuellen Kurs bedeutet. Insgesamt wird der Kurs der Gsk-Aktie basierend auf der technischen Analyse als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Gsk zeigt bei einem Wert von 24,56 eine positive Bewertung und der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daraus eine positive Gesamteinschätzung.

Insgesamt deutet die Analyse der Analysten und die technische Bewertung auf eine überwiegend positive Einschätzung der Gsk-Aktie hin.