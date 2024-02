Doch kein Comeback bei Fulgent Genetics!

Die Stimmung in den sozialen Medien spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen, so die Analysten. Fulgent Genetics wurde auf sozialen Plattformen untersucht, und die überwiegende Meinung war positiv. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Fulgent Genetics diskutiert. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus der Gesundheitspflege-Branche liegt der Aktienkurs von Fulgent Genetics mit einer Rendite von -22,61 Prozent mehr als 16 Prozent darunter. Die Branche als Ganzes verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 4,55 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Fulgent Genetics mit 27,17 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "schlecht" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Fulgent Genetics festgestellt wurde. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "schlecht" bewertet. Außerdem wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was darauf hindeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Fulgent Genetics daher in dieser Kategorie ein "schlecht"-Rating.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien wird Fulgent Genetics mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,14 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 101,16 liegt. Basierend auf dieser Unterbewertung wird die Aktie auf fundamentalen Kriterien als "gut" eingestuft.