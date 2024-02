Doch kein Comeback bei Fuel Tech!

Die Fuel Tech-Aktie hat in letzter Zeit einen gleitenden Durchschnittskurs von 1,15 USD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 1,09 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -5,22 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 1,07 USD, was einen Abstand von +1,87 Prozent zur Aktie bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Fuel Tech-Aktie zeigt einen Wert von 64 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (43,14) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Fuel Tech.

Die Stimmung und das Buzz rund um die Fuel Tech-Aktie wurden ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führte. Insgesamt erhält die Aktie von Fuel Tech bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist die Fuel Tech-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 300,99 auf, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund des verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie daher als "teuer" bewertet und erhält auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht".