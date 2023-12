Doch kein Comeback bei Fuel Tech!

Die Aktie von Fuel Tech wird nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet angesehen. Das KGV liegt bei 300,99, was insgesamt 464 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies", der bei 53,32 liegt. Aus fundamentalanalytischer Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie werden sowohl die Analysen aus Bankhäusern als auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet berücksichtigt. Nach einer Untersuchung der Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und der Änderung der Stimmung zeigt sich, dass die Aktivität in Bezug auf Fuel Tech als durchschnittlich einzustufen ist. Daher ergibt sich unserer Meinung nach eine "Neutral"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild und die Rate der Stimmungsänderung für Fuel Tech zeigt kaum Änderungen. Somit geben wir der Aktie von Fuel Tech bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab Tage, an denen die Diskussion hauptsächlich von positiven Themen geprägt war, während an anderen Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Fuel Tech diskutiert. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Fuel Tech auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,29 % in der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" ist dies um 5,29 Prozentpunkte weniger. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Einstufung als "Schlecht" vergeben.