Doch kein Comeback bei Fuchs Petrolub!

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Fuchs als Neutral-Titel eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für die Fuchs-Aktie beträgt 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 einen Wert von 54,32 aufweist und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Das Gesamtranking basierend auf dem Relative Strength-Index ist daher "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) für die Fuchs-Aktie bei 37,29 EUR liegt. Da der Aktienkurs derzeit bei 39,74 EUR liegt und somit einen Abstand von +6,57 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 39,95 EUR, was einer Differenz von -0,53 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen ist daher "Gut".

Die Anlegerstimmung zeigt, dass sich die Marktteilnehmer in den sozialen Medien in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Fuchs eingestellt haben. Die Diskussion konzentrierte sich hauptsächlich auf positive Themen, ohne negative Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Fuchs daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings zeigten die Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Verkaufssignale, was zu einer "Schlecht" Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Fuchs von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild für Fuchs. Da keine außergewöhnlichen Tendenzen in den sozialen Medien festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigen keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Fuchs für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.