Doch kein Comeback bei Fox!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten Fox mit 0 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Einschätzungen bewertet, was auf ein durchschnittliches "Neutral"-Rating hinausläuft. Aktuelle Analystenupdates liegen nicht vor, aber das durchschnittliche Kursziel der Aktie basierend auf deren Meinungen liegt bei 35 USD. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie um 12,79 Prozent steigen könnte, was als "Gut"-Empfehlung angesehen wird. Insgesamt erhält die Fox-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 31,83 USD für die Fox-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 31,03 USD, was einem Unterschied von -2,51 Prozent entspricht, und daher wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt wurden analysiert, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem 50-Tages-Durchschnitt von 30,09 USD lag (+3,12 Prozent), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Fox-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Anleger in sozialen Medien haben in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Fox berichtet, was zu einer positiven Anleger-Stimmung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Fox-Aktie als neutral eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert liegt bei 28,25, was als "Gut"-Empfehlung gilt, während der RSI25-Wert von 35,53 eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators für die Fox-Aktie.