Doch kein Comeback bei FortisPref H!

Der Aktienkurs des Unternehmens Fortis -Canada liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" um 3,94 Prozent höher, was mehr als 13 Prozent oberhalb des Durchschnitts liegt. Die mittlere Rendite in der "Stromversorger"-Branche in den letzten 12 Monaten beträgt -9,36 Prozent, wobei Fortis -Canada mit 13,3 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der sehr guten Aktienentwicklung im vergangenen Jahr.

In der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Fortis -Canada Aktie 56,12 CAD, während der aktuelle Kurs 54,51 CAD beträgt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -2,87 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 55,35 CAD, was zu einem Abstand von -1,52 Prozent führt und ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral". Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass Fortis -Canada mit einem KGV von 23,86 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt, wobei der Durchschnitt der Branche "Stromversorger" bei 31 liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf fundamentaler Basis ein "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Fortis -Canada liegt der RSI7 bei 59,28 Punkten und der RSI25 bei 60,04 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auf dieser Basis erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Neutral"-Rating.