Doch kein Comeback bei Foot Locker!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Foot Locker-Aktie beträgt aktuell 38, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 47,23, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Foot Locker weist mit einem KGV von 13,84 einen deutlich günstigeren Wert als das Branchenmittel von 37,03 auf, was einer Unterbewertung um 63 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Foot Locker-Aktie mittelmäßig ist und daher eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer weiteren Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

In Bezug auf die Dividende weist Foot Locker derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,44 % als "Schlecht" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs, des KGVs, des Sentiments und der Dividende eine neutrale Bewertung der Foot Locker-Aktie.