Doch kein Comeback bei Fiverr International!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Fiverr wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 65,02 Punkten, was darauf hinweist, dass Fiverr weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und zeigt ebenfalls an, dass Fiverr weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zu Fiverr veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der Fiverr beläuft sich dieser auf 28,14 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 28,17 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +0,11 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 24,58 USD, was einen Abstand von +14,61 Prozent bedeutet und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt erhält Fiverr somit eine "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.