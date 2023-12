Doch kein Comeback bei First Robinson!

Weitere Suchergebnisse zu "Safe Bulkers":

Die Aktie von First Robinson wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV von 9,29 liegt insgesamt 43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der 16,42 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz kann man über einen längeren Zeitraum die Anzahl der Diskussionsbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung beobachten. Dies liefert interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert bedeutet. Insgesamt ergibt sich für First Robinson in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

Aus technischer Sicht liegt der Kurs von First Robinson mit 40,5 USD derzeit +4,03 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei -3,87 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie für beide Zeiträume aus charttechnischer Sicht als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht eine Einschätzung, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Aktie von First Robinson beträgt aktuell 0, was auf ein überverkauftes Wertpapier hinweist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 0, dass die Aktie überverkauft ist und somit ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt ein "Gut"-Rating für die Aktie von First Robinson.