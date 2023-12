Doch kein Comeback bei First Hawaiian!

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Der Aktienkurs von First Hawaiian hat im letzten Jahr eine Rendite von -20,51 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor liegt First Hawaiian damit 27,49 Prozent unter dem Durchschnitt von 6,99 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -2,17 Prozent, wobei First Hawaiian aktuell 18,33 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass First Hawaiian interessante Ausprägungen aufweist. Die Diskussionsintensität ist stark gestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 8,71 Punkten, was bedeutet, dass die First Hawaiian-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt einen ähnlichen Trend, da auch hier First Hawaiian als überverkauft eingestuft wird.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die First Hawaiian-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 1 "Schlecht", was ein "Neutral"-Rating ergibt. Das durchschnittliche Kursziel von 23 USD zeigt ein Abwärtspotenzial von -0,13 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Zusammenfassend erhält First Hawaiian somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.