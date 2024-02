Doch kein Comeback bei Field Solutions Holdings!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit eine gute Möglichkeit bietet, überkaufte oder unterkaufte Titel zu identifizieren. Für die Field-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 63, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 56,67 im neutralen Bereich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Field.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Bewertung basiert auf der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich mit diesem Wert befasst haben. Zudem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um die Field-Aktie angesprochen.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Field-Aktie mit 0,033 AUD aktuell 17,5 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch im Vergleich zur Entwicklung der letzten 200 Tage wird die Aktie mit -17,5 Prozent Distanz zum GD200 als "Schlecht" eingestuft.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse ergibt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz zu Field gab. Daher wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt wurde.

Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung der Field-Aktie als "Neutral" aufgrund der RSI-Bewertung, als "Schlecht" aufgrund der Anleger-Stimmung und der technischen Analyse, und als "Neutral" aufgrund der Sentiment- und Buzz-Analyse.