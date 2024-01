Doch kein Comeback bei Ferroamp Elektronik AB!

In den letzten Wochen gab es bei Ferroamp keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild oder im Buzz. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gab, die die Grundlage für diese Auswertung bilden. Deshalb wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Ebenso gab es keine signifikante Veränderung in der Anzahl der Beiträge, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger haben Ferroamp in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien führte zu dem Schluss, dass hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Daher wird auch die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Ferroamp liegt bei 27,08, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 39,29, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt bei 19,95 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 8,35 SEK liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 8,03 SEK, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Ferroamp auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.