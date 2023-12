Doch kein Comeback bei Farfetch!

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Farfetch wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 25,93 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Farfetch-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt dagegen, dass Farfetch auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Farfetch also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Farfetch in den letzten 12 Monaten eine Performance von -86,24 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche eine Underperformance von -68,82 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Performance von Farfetch sogar um 81,67 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Farfetch von 1,23 USD als "Schlecht"-Signal bewertet, da er mit -67,63 Prozent Entfernung vom GD200 liegt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 1,63 USD auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand -24,54 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Farfetch-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung in Bezug auf Farfetch wird auch berücksichtigt, da Aktienkurse neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden können. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen, was zu einer "Gut"-Einstufung in dieser Betrachtung führt. Die Schlussfolgerung ist, dass Farfetch hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.