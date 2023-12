Doch kein Comeback bei Evolving!

Die Dividendenrendite von Symbolic Logic liegt derzeit bei 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent liegt. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von Analysten neutral bewertet.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Symbolic Logic eine Performance von -44,93 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Software-Branche, die im Durchschnitt um -2,63 Prozent gefallen sind, einer Underperformance von -42,3 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum Informationstechnologie-Sektor, der eine Rendite von 6,64 Prozent erzielte, lag Symbolic Logic um 51,57 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem negativen Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Symbolic Logic beträgt 29,51, was unter dem Branchendurchschnitt von 57 Prozent liegt. Die Branche "Software" weist einen Wert von 67,84 auf. Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine positive Bewertung auf Grundlage fundamentaler Kriterien.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Symbolic Logic ist positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen verbreitet wurden. Ebenso beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen verstärkt mit positiven Themen rund um das Unternehmen. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung des Anleger-Sentiments.

Insgesamt erhält Symbolic Logic gemäß der Analyse eine positive Bewertung hinsichtlich der Dividendenpolitik und des Anleger-Sentiments, während die Performance im Vergleich zur Branche und dem Sektor als negativ eingestuft wird.