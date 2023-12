Doch kein Comeback bei Estun Automation!

Weitere Suchergebnisse zu "First Horizon National":

Die Stimmung in sozialen Medien über die Aktie von Estun Automation ist größtenteils positiv, wie von Analysten gemessen wurde. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie in dieser Hinsicht eine "gute" Bewertung erhält. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten ein bis zwei Tagen besonders positive Themen rund um Estun Automation aufgegriffen.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Estun Automation derzeit mit 0,15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1,5 Prozent, was zu einer "schlechten" Bewertung in dieser Kategorie führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Industrie" hat die Aktie von Estun Automation im letzten Jahr eine Rendite von -21,58 Prozent erzielt, was 20,85 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Maschinen" beträgt -1,08 Prozent, und Estun Automation liegt aktuell 20,5 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "schlechte" Bewertung in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Estun Automation liegt bei 85, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet wird die Aktie daher als "neutral" eingestuft.