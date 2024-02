Doch kein Comeback bei Enshu Truck!

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Enshu Truck. Dies zeigt sich darin, dass keine auffälligen positiven oder negativen Tendenzen in den sozialen Medien festgestellt wurden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Enshu Truck zeigt einen Wert von 85, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt eine neutrale Einschätzung von 48,06, was die Gesamtbewertung auf "Schlecht" festlegt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Enshu Truck liegt bei 2417,68 JPY, während der Aktienkurs bei 2462 JPY liegt, was einen Abstand von +1,83 Prozent zur GD200 darstellt. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 2435,9 JPY ergibt sich eine Differenz von +1,07 Prozent, was erneut zu einem "Neutral"-Signal führt. Die Gesamteinschätzung basierend auf beiden Zeiträumen lautet somit "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. In den letzten zwei Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Insgesamt zeigt sich also eine neutrale Bewertung nach den technischen Analysen, während die Anleger-Stimmung als positiv eingestuft wird.