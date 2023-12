Doch kein Comeback bei Enjoyor!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in Bezug auf Enjoyor in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Positive Themen standen sechs Tage lang im Vordergrund, während es keine negativen Diskussionen gab. An acht Tagen zeigten sich die Anleger eher neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Enjoyor daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Enjoyor-Aktie bei 8,67 CNH, was einer Entfernung von -2,03 Prozent vom GD200 (8,85 CNH) entspricht. Dies ist aus charttechnischer Sicht ein "Neutral"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 8,77 CNH, was bedeutet, dass auch hier ein "Neutral"-Signal vorliegt, da der Abstand -1,14 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Enjoyor-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Enjoyor mit einem KGV-Wert von 66 ein ähnliches Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "IT-Dienstleistungen" von 0. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse untersucht, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Enjoyor ergibt die RSI-Analyse auf 7- und 25-Tage-Basis unterschiedliche Ergebnisse. Der RSI7 liegt aktuell bei 71,05 Punkten, was darauf hinweist, dass Enjoyor überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 65,62, was darauf hindeutet, dass Enjoyor weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung für den 25-Tage-RSI erhält. Insgesamt erhält die Enjoyor-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.