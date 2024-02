Doch kein Comeback bei Enbridge Srs R Cum Red Prf!

Die technische Analyse der Enbridge-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 47,66 CAD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 46,46 CAD weicht somit um -2,52 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Ebenso liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 47,81 CAD, und auch hier weicht der letzte Schlusskurs (-2,82 Prozent) nahe dem gleitenden Durchschnitt ab, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Enbridge-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um die Enbridge-Aktie angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Allerdings wurden auch 10 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

In fundamentalen Aspekten beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 16,08, was 68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) liegt. Dadurch ist die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende liegt Enbridge mit einer Dividendenrendite von 7,71 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 8 Prozent. Dadurch wird die Aktie im Vergleich als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

