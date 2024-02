Doch kein Comeback bei Dye & Durham!

Die Aktie von Dye & Durham hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4 Bewertungen von Analysten erhalten, wovon alle 4 als "Gut" eingestuft wurden. Auch die jüngsten Bewertungen spiegeln diese Einschätzung wider, da alle 4 Analysten die Aktie ebenfalls als "Gut" bewertet haben. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 21,5 CAD, was einem potenziellen Anstieg um 64,12 Prozent vom letzten Schlusskurs von 13,1 CAD entspricht. Insgesamt erhält Dye & Durham somit von den Analysten ein durchweg positives Rating.

Was die Stimmung und das Interesse der Investoren und Internetnutzer betrifft, so zeigt die Analyse eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen. Dies deutet auf eine eher negative Stimmung hin. Allerdings hat sich die Rate der Stimmungsänderung positiv entwickelt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von 13,1 CAD -2,53 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auf Basis der letzten 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da sie sich -13,25 Prozent unter dem GD200 befindet. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 49, was zu einer neutralen Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 53,1 bestätigt diese Einschätzung und führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Dye & Durham gemäß der RSI-Analyse.