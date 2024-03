Doch kein Comeback bei Duolingo Registered (A)!

Duolingo: Analyse von Sentiment, Relative Strength Index und Analysteneinschätzungen

Das Sentiment und der Buzz rund um Duolingo wurden über einen längeren Zeitraum hinweg analysiert, um die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zu bewerten. Die Aktie zeigt dabei eine schwache Aktivität im Netz, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und entspricht daher einem "Neutral"-Wert. Insgesamt ergibt sich damit für Duolingo in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Duolingo-Aktie zeigt einen Wert von 17, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist Duolingo auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Duolingo.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Duolingo insgesamt 8 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, basierend auf den Studien des vergangenen Monats. Die Kursprognose ergibt ein Abwärtspotential von -18,51 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. In Summe erhält Duolingo daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf den Analysteneinschätzungen.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass zuletzt vor allem positive Meinungen zu Duolingo veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Duolingo, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse des Sentiments, des Relative Strength Index und der Analysteneinschätzungen eine "Neutral"-Bewertung für Duolingo.