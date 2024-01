Doch kein Comeback bei DraftKings!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI von Draftkings liegt bei 64,63, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 61,08 ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Draftkings ist insgesamt besonders positiv. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Gemäß der langfristigen Meinung von Analysten wird die Draftkings-Aktie als "Gut" bewertet. Von insgesamt 15 Bewertungen lauten 10 "Gut", 4 "Neutral" und 1 "Schlecht". Kurzfristig ergibt sich eine Einschätzung von 1 "Gut" und 0 "Neutral" innerhalb eines Monats. Das Kursziel der Analysten liegt bei 28,87 USD, was einer erwarteten Performance von -14,01 Prozent entspricht. Die Gesamtbewertung der Analysten ergibt ein "Neutral"-Rating.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Draftkings festgestellt werden. Sowohl die Tendenz zu positiven Themen als auch die erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen führen zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" in Bezug auf das Sentiment und den Buzz um das Unternehmen.