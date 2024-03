Doch kein Comeback bei Deutsche Pfandbriefbank!

Die Deutsche Pfandbriefbank wurde in Bezug auf die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dies ermöglicht interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Es wurde eine erhöhte Aktivität festgestellt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Deutsche Pfandbriefbank-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 6,26 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs liegt um -29,04 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Auf fundamentaler Basis wird die Deutsche Pfandbriefbank im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Thrifts & Hypothekenfinanzierung) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 4,07, was einen Abstand von 93 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 61,83 ergibt und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche hat die Deutsche Pfandbriefbank in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -56,1 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 4,71 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -60,8 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite 62,18 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.