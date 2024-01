Doch kein Comeback bei Daiki Aluminium Industry!

Die Anlegerstimmung gegenüber Daiki Aluminium Industry war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Ebenso waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Daiki Aluminium Industry daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Daiki Aluminium Industry-Aktie als überverkauft bewertet, basierend auf dem kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage. Der Wert des RSI liegt momentan bei 16,84 Punkten, was zu einem "Gut"-Rating führt. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 neutral, was zu einer entsprechenden Bewertung führt. Insgesamt erhält die Daiki Aluminium Industry also eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Daiki Aluminium Industry-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1344,19 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 1221 JPY weicht somit um -9,16 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine mittlere Aktivität der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Daiki Aluminium Industry weist kaum Änderungen auf und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für Daiki Aluminium Industry auf Basis der Analyse von Anlegerstimmung, RSI und technischer Analyse.

