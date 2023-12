Doch kein Comeback bei Crystal!

Der Aktienkurs von Crystal wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um 26,66 Prozent übertroffen, was einer guten Entwicklung entspricht und zu einem "Gut"-Rating führt. Auch in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt die Rendite von Crystal mit 24,49 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Crystal mit einem Verhältnis von 7 über dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Unter fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie von Crystal mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,57 auf Basis der heutigen Notierungen 85 Prozent niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer insgesamt guten Bewertung.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Crystal-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Eine längerfristige Betrachtung ergibt jedoch, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse eine positive Bewertung der Crystal-Aktie, sowohl aus technischer als auch aus fundamentaler Sicht.