Doch kein Comeback bei CorEnergy Infrastructure!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Im Falle von CorEnergy Infrastructure Trust Inc betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 38,46 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass die Aktie auf dieser Basis überkauft ist, was zu einem "schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ergibt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass das Unternehmen weniger Beachtung fand als zuvor, was zu einem "schlecht"-Rating führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich CorEnergy Infrastructure Trust Inc ist insgesamt eher neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass in den Diskussionen in letzter Zeit insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator verwendet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die CorEnergy Infrastructure Trust Inc-Aktie beträgt derzeit 1,03 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,44 USD liegt und zu einer "schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 0,66 USD eine Abweichung vom letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die CorEnergy Infrastructure Trust Inc also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "schlecht"-Rating versehen.