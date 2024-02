Doch kein Comeback bei Contango ORE!

Die Analyse der Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger in den letzten Monaten neutral war, was zu einem neutralen Rating für die Contango Ore-Aktie führt. Die Diskussionsintensität war ebenfalls neutral, was zu einem weiteren neutralen Rating führt.

Die Analysteneinschätzung für die Contango Ore-Aktie war in den letzten zwölf Monaten positiv, mit insgesamt 2 guten Bewertungen. Auch die kurzfristige Einschätzung aus institutioneller Sicht ist positiv, mit 1 guten Empfehlung. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 29,61 USD, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial von 85,99 Prozent bedeutet, was zu einer guten Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt negativ ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt ergibt jedoch eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird Contango Ore daher mit einem neutralen Rating versehen.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war überwiegend positiv, was zu einer guten Einschätzung für die Contango Ore-Aktie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen ein gutes Rating für die Anlegerstimmung.