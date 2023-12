Doch kein Comeback bei Conocophillips!

Die Stimmung der Anleger zu Conocophillips bleibt neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen gab es keine signifikanten Richtungsausschläge in der Kommunikation. Allerdings sind in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgetaucht, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Bewertung aufgrund dieses Stimmungsbildes. Analytische Auswertungen der Kommunikation zeigen jedoch, dass zuletzt vor allem negative Signale dominiert haben, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus dem Energiesektor ergibt sich, dass Conocophillips mit einer Rendite von -9,86 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance mehr als 41 Prozent darunter liegt. In der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche beträgt die mittlere Rendite der letzten 12 Monate 31,61 Prozent, wobei Conocophillips mit 41,47 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation zeigt negative Trends. Die Diskussionsintensität war im Netz zwar normal, aber die Rate der Stimmungsänderung hat negativ abgenommen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse ergibt der Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von +1,58 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Vergleich mit dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt eine Nähe zum Durchschnitt und daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.