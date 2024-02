Doch kein Comeback bei CompuGroup Medical!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Compugroup Medical & Aktie ist insgesamt sehr positiv. Dies ergibt sich aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen, die wir sorgfältig ausgewertet haben, um zusätzliche Bewertungsfaktoren für die Aktie zu gewinnen. Die Analyse zeigt, dass in den Diskussionen in den letzten Tagen vor allem positive Themen im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Diese Analyse wurde um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien ergänzt, wobei 9 positive Signale und 0 negative Signale festgestellt wurden. Basierend auf diesen Ergebnissen ergibt sich eine Gesamtempfehlung von "Gut" hinsichtlich der Anlegerstimmung.

Bei der technischen Analyse wird der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage betrachtet. Für die Compugroup Medical &-Aktie beträgt dieser aktuell 40,59 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 31,44 EUR liegt, was einer Abweichung von -22,54 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten erhält die Compugroup Medical &-Aktie eine Bewertung von "Schlecht". Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Schlusskurs von 36,45 EUR eine Abweichung von -13,74 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Compugroup Medical &-Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Ein weiterer messbarer Faktor ist das Sentiment und Buzz rund um die Aktie. Hierbei wird die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet berücksichtigt. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, weshalb eine "Neutral"-Bewertung erzeugt wird. Die Rate der Stimmungsänderung für Compugroup Medical & weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen indiziert, ergibt einen Wert von 55,97 für die Compugroup Medical &-Aktie, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen Wert von 66, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Compugroup Medical &-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen und Indikatoren.