Doch kein Comeback bei Compass Minerals!

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation sind wichtige Faktoren für die Bewertung von Aktien. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Compass Minerals deutlich verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war jedoch durchschnittlich, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Analysten bewerten die Compass Minerals-Aktie insgesamt positiv, wobei die durchschnittliche Kursprognose der Analysten ein deutliches Aufwärtspotenzial zeigt. Dies führt zu einer guten Empfehlung für die Aktie.

Bei der Betrachtung der Dividende fällt jedoch auf, dass die Dividendenrendite des Unternehmens niedriger ausfällt als der Branchendurchschnitt, was zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

Auch auf fundamentalen Basis wird Compass Minerals als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Somit erhält die Aktie eine negative Bewertung auf fundamentaler Basis.