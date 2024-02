Doch kein Comeback bei Compass!

Der Aktienkurs des Unternehmens Compass wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" mit einer Rendite von 15,22 Prozent als überdurchschnittlich hoch bewertet. Dies stellt eine Steigerung um mehr als 19 Prozent dar. Im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, die eine mittlere Rendite von 0,07 Prozent in den vergangenen 12 Monaten verzeichnet, liegt Compass mit einer Rendite von 15,15 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führte zu einer Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich bei Compass ein Verhältnis von 1, was eine negative Differenz von -0,7 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" darstellt. Daher erhält Compass von Analysten eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. In diesem Zusammenhang hat Compass bei der Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung interessante Ausprägungen gezeigt. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich eingestuft, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung abgeleitet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Compass-Aktie aktuell bei 2097,03 GBP verläuft. Der Aktienkurs selbst ging mit 2191 GBP aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +4,48 Prozent aufgebaut, was eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt ebenfalls ein Niveau von +2,12 Prozent, was wiederum zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbefund von "Neutral" auf Basis der beiden Zeiträume.