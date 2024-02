Doch kein Comeback bei Compagnie de Saint Gobain!

Weitere Suchergebnisse zu "Saint Gobain":

Das Bauprodukteunternehmen Cie De Saint-Gobain wird derzeit neutral bewertet, basierend auf verschiedenen fundamentalen Kriterien. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens liegt bei 14,84, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Dividendenrendite beträgt 2,37 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt liegt und somit als gut eingestuft wird.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Cie De Saint-Gobain-Aktie als überverkauft bewertet, basierend auf dem RSI der letzten 7 Tage. Allerdings zeigt der RSI der letzten 25 Handelstage eine neutrale Bewertung, was auf eine weniger volatile langfristige Betrachtung hindeutet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Dadurch wird die Aktie insgesamt als neutral eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Cie De Saint-Gobain basierend auf verschiedenen fundamentalen und technischen Kriterien sowie dem Sentiment und dem Buzz rund um die Aktie.