Doch kein Comeback bei Coca-Cola Europacific Partners!

Die Einschätzung einer Aktie beinhaltet viele Faktoren, darunter auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Sinne hat die Aktie von Coca-cola Europacific in den letzten Monaten nur eine schwache Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung geführt hat. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist auf eine negative Veränderung hin, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird Coca-cola Europacific daher als "Schlecht"-Wert eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 3,59 Prozent, was 3,59 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Coca-cola Europacific eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, sowohl auf längerfristiger Basis (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger Basis (50-Tage-Durchschnitt). Der längerfristige Durchschnitt liegt bei 57,31 EUR, was nahe am letzten Schlusskurs von 59,40 EUR liegt. Daher erhält Coca-cola Europacific eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 56,25 EUR, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Coca-cola Europacific auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, wobei der RSI der Coca-cola Europacific bei 42,11 liegt, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 40, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

