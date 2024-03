Doch kein Comeback bei Coca-Cola!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola Co.":

Im vergangenen Jahr haben 5 Analysten Bewertungen für die Coca-Cola-Aktie abgegeben. Von diesen waren 4 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und keine "Schlecht". Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die Coca-Cola-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch ergab sich im Rahmen der Ratings ein durchschnittliches Kursziel von 68,8 USD. Dies deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 15,57 Prozent hin, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 59,53 USD. Daher erhält die Coca-Cola-Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Bezüglich des Aktienkurses hat Coca-Cola in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,6 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Getränke"-Branche im Durchschnitt um 47,84 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -45,24 Prozent für Coca-Cola bedeutet. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 61,41 Prozent, wobei Coca-Cola 58,81 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance in Branchen- und Sektorvergleich erhält Coca-Cola ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Coca-Cola liegt derzeit bei 24, was bedeutet, dass die Börse 24,78 Euro für jeden Euro Gewinn von Coca-Cola zahlt. Dieser Wert liegt 17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 29 und deutet auf eine Unterbewertung hin. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz um die Aktie haben wir die Stimmung und Diskussionen im Internet analysiert. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Somit erhält Coca-Cola bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

