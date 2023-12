Doch kein Comeback bei Cloudflare!

Der Relative Strength-Index, RSI, ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ eingestuft, während Werte zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gelten. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Für Cloudflare liegt der RSI bei 55,03 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 24,44 und wird als "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Die Diskussion war an sechs Tagen von positiven Themen geprägt, während an sieben Tagen negative Themen dominierten. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung in den letzten Wochen für Cloudflare stark eingetrübt ist. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.

Analysten bewerten die Cloudflare-Aktie derzeit als "Neutral". In den letzten zwölf Monaten gab es 5 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 3 "Schlecht"-Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Abwärtspotential von -17,83 Prozent hin, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Cloudflare daher eine "Neutral"-Bewertung.