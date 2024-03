Doch kein Comeback bei Clearcure!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Clear Secure war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger haben weder über positive noch über negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit von Stimmungsänderungen beeinflussen die Aktienbewertungen. Bei Clear Secure wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer weiteren Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Clear Secure auf 20,92 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 19,24 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -8,03 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 19,82 USD, was zu einem Abstand von -2,93 Prozent führt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Clear Secure liegt der 7-Tage-RSI bei 51,75 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls weder "überkauft" noch "überverkauft" (Wert: 49,57), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Clear Secure daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.