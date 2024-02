Doch kein Comeback bei City Developments!

Weitere Suchergebnisse zu "City Developments":

Das Anleger-Sentiment bezüglich City Developments war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zehn Tagen grün, was auf eine positive Diskussion in den sozialen Medien hinweist. Negative Diskussionen waren nicht zu verzeichnen, während die Anleger an vier Tagen neutral eingestellt waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten hauptsächlich positive Themen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings zeigen tiefgehende Analysen, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der City Developments-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 6,61 SGD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 5,98 SGD liegt. Dies entspricht einem Unterschied von -9,53 Prozent und führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (6,29 SGD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,93 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die City Developments-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die City Developments-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 43,24, was auf eine "Neutral"-Empfehlung hinweist. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 66,44 und führt zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Sentiment und der Buzz rund um die City Developments zeigen in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Es wurden keine auffälligen positiven oder negativen Tendenzen in den sozialen Medien registriert. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt erhält die City Developments für diese Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.