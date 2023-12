Doch kein Comeback bei Christian Dior!

Weitere Suchergebnisse zu "Christian Dior":

Die technische Analyse der Christian Dior-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 753,84 EUR lag, während der aktuelle Kurs bei 716 EUR liegt, was eine Abweichung von -5,02 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Dem gegenüber steht der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 675,31 EUR, was einer Abweichung von +6,03 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung für die kurzfristige Analysebasis ergibt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche erzielte Christian Dior in den letzten 12 Monaten eine Performance von 61,72 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 0 Prozent lagen, was eine Outperformance von +61,72 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor mit einer mittleren Rendite von 0 Prozent lag Christian Dior mit 61,72 Prozent über dem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentaler Hinsicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Christian Dior bei einem Wert von 32. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt das KGV von Christian Dior auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt und erhält folglich eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Christian Dior wurde langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnet diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Neutral" lautet.