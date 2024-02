Doch kein Comeback bei China Tianrui Automotive Interiors!

In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über China Tianrui Automotive Interiors diskutiert, was sich auf das Anleger-Sentiment auswirkte. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine negative Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem negative Themen von Interesse für die Anleger. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über China Tianrui Automotive Interiors in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über China Tianrui Automotive Interiors wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt China Tianrui Automotive Interiors mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent 5,13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Automatische Komponenten" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5 Prozent. Daher wird die Aktie als eher unrentables Investment betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Tianrui Automotive Interiors mit einem Wert von 11,92 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der "Automatische Komponenten"-Branche und daher unterbewertet wird. Das Branchen-KGV liegt bei 14,15, womit sich ein Abstand von 16 Prozent errechnet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.