Doch kein Comeback bei China Star Food!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Zixin wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass Zixin weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 44,44, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet.

Die Anleger-Stimmung bei Zixin in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Zixin weisen auf eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen hin, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche hat Zixin in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -5,45 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +1,45 Prozent für Zixin. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Zixin 1,6 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält Zixin in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.