Doch kein Comeback bei China Power Development!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von China Power Development wurden über einen längeren Zeitraum hinweg analysiert. Die Aktie zeigte eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat laut Messung kaum Änderungen aufgewiesen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für China Power Development in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von China Power Development bei 2,8 HKD, was einer Entfernung von -6,35 Prozent vom GD200 (2,99 HKD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50 liegt bei 2,91 HKD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -3,78 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von China Power Development als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende schüttet China Power Development eine Dividendenrendite von 4,16 % aus, was 1,7 Prozentpunkte weniger als der branchenübliche Durchschnitt von 5,85 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für China Power Development liegt der RSI7 bei 64,29 Punkten und der RSI25 bei 65. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI. Zusammenfassend erhält das China Power Development-Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Neutral"-Rating.