Doch kein Comeback bei China Power!

Die Diskussionen über China Power in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert, sowohl positiv als auch negativ. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von China Power in den letzten 7 Tagen weder überkauft noch überverkauft waren, mit einem RSI von 40,91. Der RSI25, der den Zeithorizont auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 60, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von China Power beträgt derzeit 4,9 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 4,49 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Im Branchenvergleich erzielte China Power in den letzten 12 Monaten eine Performance von 35,33 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche im Durchschnitt um -16,36 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +51,69 Prozent im Branchenvergleich für China Power. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Rendite von China Power um 51,69 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.