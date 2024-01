Doch kein Comeback bei China Liberal Education Holdings!

In den letzten Wochen wurde in den sozialen Medien eine Zunahme negativer Kommentare über China Liberal Education beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte ebenfalls eine negative Tendenz. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen deutet darauf hin, dass China Liberal Education derzeit keine besonders hohe Aufmerksamkeit der Anleger genießt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Liberal Education-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 28, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI der letzten 25 Tage (44,88) weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für China Liberal Education.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der China Liberal Education-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,67 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,18 USD lag, was einer Abweichung von -73,13 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der Schlusskurs der letzten 50 Handelstage nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die China Liberal Education-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Allerdings standen in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Neutral"-Rating.