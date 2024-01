Doch kein Comeback bei China Gas!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf China Gas ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen diskutiert, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der China Gas bei 8,74 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 7,55 HKD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 von -13,62 Prozent. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 7,32 HKD, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) liegt für China Gas bei 57,35 Punkten für den RSI7, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI25 liegt bei 44,79, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen hat die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,03, was 24 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung, da die Aktie als überbewertet betrachtet wird.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen eine neutrale bis negative Einschätzung der China Gas Aktie.

Sollten China Gas Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich China Gas jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen China Gas-Analyse.

