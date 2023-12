Doch kein Comeback bei China Ding Yi Feng Holdings!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Ding Yi Feng von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, wie unsere Redaktion aus diversen Kommentaren und Wortmeldungen ermittelt hat. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Dies ergibt eine "Neutral"-Einstufung der Messung der Anleger-Stimmung insgesamt.

Bei der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Ding Yi Feng liegt aktuell bei 22,22 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Ding Yi Feng weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Ding Yi Feng-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In den sozialen Medien gab es während der letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Ding Yi Feng. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Ding Yi Feng wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Dividendenrendite für Ding Yi Feng beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt mit 0,02 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten für diese Dividendenpolitik.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für Ding Yi Feng basierend auf der Anleger-Stimmung, dem Relative-Stärke-Index und der Dividendenrendite.