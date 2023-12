Doch kein Comeback bei China Chuanglian Education!

In den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild von Chuanglian festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert. Insgesamt erhält Chuanglian daher auch auf dieser Stufe ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche verzeichnete Chuanglian in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,13 Prozent, was einer Underperformance von -29,36 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei 9,27 Prozent, und Chuanglian verzeichnete eine Unterperformance von 37,4 Prozent im Sektorvergleich. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chuanglian liegt bei 11, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" (KGV von 31,54) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Chuanglian daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Bei der technischen Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Chuanglian-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt der aktuelle Wert bei 0,03 HKD, während der letzte Schlusskurs (0,023 HKD) deutlich darunter liegt (Unterschied -23,33 Prozent), was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine andere Bewertung, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+15 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Chuanglian-Aktie somit bei der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.