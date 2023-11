Doch kein Comeback bei China Beststudy Education!

Dividende: Die Dividendenrendite von China Beststudy Education liegt mit 0 Prozent 5,83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Diversifizierten Verbraucherdienste", der bei 5 Prozent liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Investitionen in der Branche eher unrentabel ist. Aus diesem Grund erhält sie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Technische Analyse: Bei der technischen Analyse wird anhand trendfolgender Indikatoren festgestellt, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein wichtiger Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der sich aus dem 50- und 200-Tages-Durchschnitt zusammensetzt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die China Beststudy Education-Aktie beträgt aktuell 0,78 HKD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 0,78 HKD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,75 HKD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält China Beststudy Education also auf Basis der technischen Analyse ein "Neutral"-Rating.

Anleger: Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über China Beststudy Education neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Relative Strength Index: Der Relative Strength-Index (RSI) bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die China Beststudy Education-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 38,46 und ein Wert für den RSI25 von 46,43. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Empfehlung. Insgesamt erhält die Aktie also auf Basis des Relative Strength Indikators ein Gesamtranking von "Neutral".